Фуад Нагиев: Туризм в Азербайджане находится на зрелом этапе развития

Туризм в Азербайджане перешел от этапа формирования к более зрелому этапу развития.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом заявил председатель Агентства Фуад Нагиев.

Нагиев отметил важность "Государственной программы по развитию туризма на 2026-2030 годы". По его словам, документ определяет новые цели для государства и бизнеса и создает возможности для более системного развития отрасли.

Он подчеркнул, что для создания новых туристических продуктов необходимы инициатива, инвестиции и инновационные подходы предпринимателей. По словам председателя Агентства, активное участие бизнеса в реализации государственных планов поможет сделать туризм в Азербайджане более устойчивым и конкурентоспособным.