​Фуад Нагиев: Туризм больше всего нуждается в поддержке

23 июня состоялось V заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Выступая на видеоконференции, председатель агентства Фуад Нагиев напомнил о состоявшемся 10 апреля по инициативе президента Азербайджана, председателя ССТГ Ильхама Алиева чрезвычайном саммите, посвященном теме борьбы с коронавирусной пандемией.

Нагиев отметил, что Тюркский совет стал первой международной организацией, которая организовала посвященный пандемии саммит на уровне глав государств по всему миру. Он добавил, что это показатель солидарности тюркских государств на самом высоком уровне.

Нагиев также рассказал об оперативных мерах, предпринимаемых в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией, поддержания экономической стабильности и минимизации ущерба экономике.

По его словам, туризм является наиболее пострадавшей от пандемии областью. Он рассказал о превентивных мерах, предпринятых правительством Азербайджана и агентством со второй половины февраля по минимизации влияния пандемии на туристическую отрасль.

Глава агентства подчеркнул, что туризм как одна из основных отраслей экономики,нуждается в наибольшей поддержке в постпандемический период.

Он также проинформировал участников о программах поддержки, планировании поэтапного восстановления туризма, разработке агентством среднесрочной стратегии развития на 2020-2023 годы.

На встрече приняли участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, представители министерств туризма Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также турагентства Венгрии, имеющей статус наблюдателя в организации.