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Филиппины установили новые правила въезда иностранцев с 1 февраля

Филиппины установили новые правила въезда иностранцев с 1 февраля У туристов должно быть заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении
Туризм
29 января 2021 г. 09:28
Филиппины установили новые правила въезда иностранцев с 1 февраля

Межведомственная целевая группа, курирующая деятельность Филиппин по реагированию на эпидемию коронавируса, определила условия для въезда иностранных граждан в страну в следующем месяце. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок.

По его данным, иностранцы, которые прибудут на Филиппины с 1 февраля, должны иметь при себе действующие на момент въезда визы. "Эти иностранные граждане должны иметь заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, - приводит слова Рока медиагруппа ABS-CBN. - Им также необходимо пройти тестирование на коронавирус в карантинном отеле или учреждении на шестой день с даты их прибытия".

К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 51,5 тыс., вылечились 475,5 тыс. пациентов, умерли более 10,5 тыс. человек.

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