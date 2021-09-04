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Евросоюз продолжит поддержку аграрного туризма в Азербайджане

Евросоюз продолжит поддержку аграрного туризма в Азербайджане Проекты, финансируемые Евросоюзом в Азербайджане, охватывают и туристический сектор.
Туризм
4 сентября 2021 г. 14:34
Евросоюз продолжит поддержку аграрного туризма в Азербайджане

Проекты, финансируемые Евросоюзом в Азербайджане, охватывают и туристический сектор.

Как передает Report, об этом руководитель проекта ЕС "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" Райнер Фрёнд сказал на пресс-конференции по случаю проведения Фестиваля традиционной кухни в Шеки.

По его словам, главное, чтобы правительство вкладывало инвестиции в аграрный туризм.

"В этом случае обеспечивается устойчивость. Мы сотрудничаем с Агентством агарных кредитов и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Работаем с ними над механизмами оказания поддержки агротуризму, возможностям содействия их разнообразию", - отметил он.

Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции" проходит Фестиваль еды. Проект, финансируемый Евросоюзом, реализуется Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии.

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Версия на английском языке EU to continue supporting agritourism
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı aqrar turizmə dəstəyini davam etdirəcək

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