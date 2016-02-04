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    Европейская авиакомпания проводит акцию "Полеты от 1 евро"

    Ryanair запустила невероятную распродажу

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Ирландская авиакомпания Ryanair запустила невероятную распродажу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт компании, полеты в любую точку Европы можно приобрести за 1 евро в одну сторону.

    Кроме того, авиакомпания снизила цены по всем направлениям.

    Неизвестно, сколько продлится распродажа, однако билеты по цене 1 евро действительны только в феврале.

    В акции участвуют многие маршруты, в том числе рейсы из Прибалтики и Польши (Каунаса, Варшавы и так далее). Азербайджана в списке нет.

    Промо-цены (в одну сторону) действительны для таких маршрутов как Каунас - Копенгаген; Варшава - Кельн; Варшава - Брюссель; Таллин - Осло; Брюссель - Пиза; Париж - Милан и др. Кроме того, акция охватывает еще 500 направлений по Европе. 

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