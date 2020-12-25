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Еще одна страна планирует открыть границы для туристов

Еще одна страна планирует открыть границы для туристов Министр туризма: Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением
Туризм
25 декабря 2020 г. 13:01
Еще одна страна планирует открыть границы для туристов

Власти Уругвая надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости министр туризма Уругвая Герман Кардосо.

"Это входит в планы, надеюсь, мы сможем сделать это и раньше. Все будет зависеть от того, как будет протекать пандемия", — сказал он.

По его словам, Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением.

По данным министерства здравоохранения, в стране было выявлено 14 710 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 пациентов с COVID-19.

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Версия на английском языке Uruguay plans to open borders for tourists

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