Еще одна страна планирует открыть границы для туристов

Министр туризма: Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением

Власти Уругвая надеются начать принимать иностранных путешественников во второй половине 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости министр туризма Уругвая Герман Кардосо.

"Это входит в планы, надеюсь, мы сможем сделать это и раньше. Все будет зависеть от того, как будет протекать пандемия", — сказал он.

По его словам, Уругвай считается примером в области борьбы с эпидемией и привлекательным туристическим направлением.

По данным министерства здравоохранения, в стране было выявлено 14 710 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 пациентов с COVID-19.