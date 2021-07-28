Эксперты о влиянии новых правил карантина на туризм

Cогласно решению Кабмина, с 1 сентября лица старше 18 лет в Азербайджане смогут пользоваться услугами предприятий общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров только при наличии паспорта COVID-19.

Cогласно решению Кабмина, с 1 сентября лица старше 18 лет в Азербайджане смогут пользоваться услугами предприятий общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров только при наличии паспорта COVID-19.

Report опросил экспертов, как это решение повлияет на сектор туризма.

Председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов считает новое решение правильным с точки зрения заботы о здоровье: "Целью правительства является максимальное сокращение количества заражений. А отели - это места, где большое скопление людей. Поэтому требование о наличии паспорта COVID-19 считаю верным".

По его мнению, новое решение помешает людям останавливаться в отелях, однако речь не идет об иностранных гражданах: "Уже с мая этого года туристы, приезжающие в страну, обязаны иметь паспорт COVID-19 и документ о результатах ПЦР-теста, поэтому новое решение не повлияет на посещение иностранцев. Мы ранее отмечали, что требование паспортов и тестов у приезжающих в страну приведет к сокращению числа иностранных туристов. Новое же решение приведет к оттоку наших граждан из отелей в частные гостевые дома, где у них не требуют паспорта вакцинации. Считаю, что чем больше людей будут останавливаться в частных домах, тем лучше для развития частного предпринимательства и сельского туризма. Но и индивидуальные предприниматели должны максимально соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы".

Председатель Ассоциации поддержки здоровья и термального туризма Руслан Гулиев говорит, что прогнозировалось ужесточение этих правил: "Ранее мы думали, что 2021 год станет годом восстановления, а также вакцинации. Однако сейчас наблюдается рост числа заражений. Мы можем видеть, что в ряде стран вакцинация приобретает обязательный характер. Считаем, что чем раньше будет завершен процесс вакцинации, тем скорее мы сможем стать свидетелями процесса восстановления в сфере туризма. По крайней мере, на начальном этапе удастся восстановить туризм на 30-35%. Но в любом случае начало 4-й волны нанесет огромный ущерб туризму. Мы надеемся, что сможем восстановиться, если по крайней мере 70% населения пройдет процесс вакцинации".

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди считает, что новое решение наряду с существующими трудностями создает дополнительные проблемы для предприятий: "Вы знаете, что в настоящее время мы живем в условиях пандемии, и уже применяются различные карантинные правила. Предприятиям не разрешается работать на полную мощность. В частности, поддержание социальной дистанции, ограничение количества сидящих за столом людей и пр. Наряду с этим, проведение многочисленных мониторингов со стороны различных структур также влияет на деятельность.

Также в 2020 году налоги предприятий общественного питания, являющихся плательщиками упрощенного налога, были снижены с 8% до 4%, но сейчас эти льготы утратили силу, хотя ограничения остались. Было бы правильным продлить срок этих льгот, чтобы предприятия смогли оставаться на плаву и сохранили персонал.