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Эксперт: Вакцина против коронавируса может восстановить доходы от туризма на 75%

Эксперт: Вакцина против коронавируса может восстановить доходы от туризма на 75% Открытие вакцины против коронавируса (COVID-19) имеет важное значение. В результате тотальной вакцинации в 2021 году мировые доходы от туризма могут достичь 3 трлн долларов США, что означает восстановление показателя 2019 года на 75%.
Туризм
25 декабря 2020 г. 16:02
Эксперт: Вакцина против коронавируса может восстановить доходы от туризма на 75%

Открытие вакцины против коронавируса (COVID-19) имеет важное значение. В результате тотальной вакцинации в 2021 году мировые доходы от туризма могут достичь 3 трлн долларов США, что означает восстановление показателя 2019 года на 75%.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил глава Института Всемирного форума в Турции Булут Багчи.

"В 2022 году доход от туризма оценивается в 5 трлн долларов", - сказал он.

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, привели к тому, что в январе-октябре этого года мировые доходы от туризма сократились на 935 млрд долларов США, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО).

По данным, за 10 месяцев туристические объекты приняли на 900 млн туристов меньше, чем годом ранее. Это примерно уровень 1990 года. Ожидается, что к концу 2020 года количество международных поездок будет на 70-75% меньше, чем в 2019 году. В прошлом году в мире зафиксировано 1,5 млрд поездок.

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Версия на английском языке Expert: Coronavirus vaccine can restore tourism revenues by 75%
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Koronavirusa qarşı vaksin turizm gəlirlərini 75% bərpa edə bilər"

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