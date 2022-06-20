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Две российские авиакомпании будут выполнять рейсы в города Азербайджана

Две российские авиакомпании будут выполнять рейсы в города Азербайджана Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало разрешения на полеты в города Азербайджана двум авиакомпаниям этой страны.
Туризм
20 июня 2022 г. 14:04
Две российские авиакомпании будут выполнять рейсы в города Азербайджана

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало разрешения на полеты в города Азербайджана двум авиакомпаниям этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, российская компания "Азимут" планирует осуществлять рейсы из Москвы в Лянкяран и Габалу, также возможен рейс из Минеральных Вод в Гянджу.

Российская авиакомпания IrAero также будет осуществлять регулярные авиарейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в Баку.

О времени и частоте рейсов пока не сообщается.

Напомним, что "Азимут" в настоящее время выполняет рейсы в Баку из российских городов Минеральные Воды, Астрахань и Сочи. Компания IrAero два раза в неделю выполняет рейсы из Москвы в Международный аэропорт Физули и Загаталу. Авиакомпания IrAero с 20 мая начала выполнять международные рейсы по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск.

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Версия на английском языке Two Russian airlines to operate flights to Azerbaijani cities
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın iki aviaşirkəti Azərbaycanın şəhərlərinə uçuşlar həyata keçirəcək

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