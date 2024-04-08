Доходы отелей в Азербайджане выросли более чем вдвое

В 2023 году в Азербайджане доходы отелей всех звездных категорий составили 868 млн 640 тыс. манатов.

В 2023 году в Азербайджане доходы отелей всех звездных категорий составили 868 млн 640 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это в 2,4 раза больше, чем в 2022 году.

В прошлом году доходы отелей от продажи номеров составили 517 млн 603 тыс. манатов (в 2,4 раза больше, чем годом ранее).

За год доходы отелей от услуг общественного питания увеличились в 2,3 раза до 236 млн 358 тыс. манатов, от лечебно-оздоровительных услуг увеличились в 2,8 раза до 30 млн 492 тыс. манатов, доходы от экскурсионных услуг увеличились в 274 раза до 295 тыс. манатов, от конференц-услуг - увеличились в 4,7 раза до 14 млн 606 тыс. манатов, прочие доходы увеличились в 2,1 раза до 59 млн 286 тыс. манатов.