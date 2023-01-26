Доход азербайджанских отелей вырос на 70%

В 2022 году гостиницы (отели) и объекты гостиничного типа в Азербайджане заработали 355,3 млн манатов.

В 2022 году гостиницы (отели) и объекты гостиничного типа в Азербайджане заработали 355,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 1,7 раза больше, чем в 2021 году.

59,6% дохода было получено от услуг по предоставлению номеров (комнат), 28,4% - от услуг общественного питания, 3% - от лечения и здравоохранения, 9% - от оказания других услуг.

Использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа за отчетный период составило 15,7% (11,1% в 2021 году). Этот показатель в Шабране составил 80,1%, Нафталане – 37,6%, Губе - 27,8%, Бейлагане - 26,2%, Лянкяране – 24,1%, Баку – 23,8%, Агджебеди – 20,0%, Габале – 19,7%, Шуше – 16,7%, Сабирабаде - 16,2%, а в других городах и районах был ниже среднего показателя по стране.