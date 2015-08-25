До конца этого года в Азербайджане пройдут 11 международных выставок

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ До конца 2015 года в Азербайджане пройдет ряд международных выставок и конференций. Как сообщили Report в компании Iteca Caspian, являющейся основным организатором этих мероприятий, до конца года будет проведено 11 международных выставок.

Согласно информации, все выставки сезона по своим тематикам станут отражением ненефтяных сфер экономики Азербайджана. В выставочный осенний календарь включены азербайджанские международные выставки здравоохранения BIHE, стоматологии Stomatology Azerbaijan, красоты и эстетической медицины Beauty Azerbaijan, образования Education, карьеры Career, строительства BakuBuild, "Отопление, Вентиляция, Кондиционирование" AquaTherm Baku, безопасности CIPS Caspian, экологии CTE и телекоммуникаций BakuTel.

Новую тематику для страны откроет 1-я Азербайджанская конференция по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Baku CSR Conference 2015, которая пройдет 15 октября в отеле Fairmont Baku. Baku CSR Conference - это уникальное пространство, позволяющее изучать местные и зарубежные методы в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Цель дебютной конференции состоит в проведении комплексной оценки текущей ситуации в стране, а также в расширении диалога и сотрудничества между государственными, частными и неправительственными организациями для развития данной сферы. Конференция, которая проводится по инициативе и организации компании Caspian Event Organisers (CEO), уже вызвала большой интерес среди представителей бизнес-кругов, она соберет свыше 300 делегатов и около 30 спикеров. Генеральным спонсором Baku CSR Conference 2015 является SOCAR, бронзовым спонсором Access Bank. Консалтинг-партнером конференции выступает компания EY.

Первыми в осеннем сезоне свои двери откроют выставки компании Iteca Caspian - 21-я Азербайджанская Международная Выставка "Здравоохранение" (BIHE 2015), 10-я Юбилейная Азербайджанская Международная Выставка "Стоматология" (Stomatology Azerbaijan 2015) и 9-я Азербайджанская Международная Выставка "Красота и Эстетическая Медицина" (Beauty Azerbaijan 2015). Выставки пройдут с 18 по 20 сентября в Баку Экспо Центре.

Выставка BIHE уже свыше 20 лет является традиционным местом встречи специалистов отрасли, демонстрации достижений на рынке медицинских товаров и услуг. В списке участников уже более 120 компаний из 15 стран мира. Национальный стенд представит Чешская республика. Впервые на выставке объединенным стендом примет участие фармацевтические компании России при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Таким образом, в этом году примерно 60% участников выставки BIHE составят зарубежные компании. Наравне с зарубежными производителями на выставке примут участие и крупные местные дистрибьюторы медицинского оборудования, являющиеся партнерами крупнейших мировых производителей. Среди местных дистрибьюторов компании ARASH Medical, Besan, Vitta, Labservis и другие. Выставка продолжает активно развивать сектор "медицинский туризм". В этом году в рамках данного сектора планируется участие более 30 клиник и компаний, занимающихся организацией лечения за рубежом. Среди них клиники, санатории и лечебницы из Грузии, Израиля, Латвии, Турции. Впервые отдельным объединенным национальным стендом выступят турецкие компании, специализирующиеся на медицинском туризме. Наравне с зарубежными клиниками и санаториями и домами отдыха в выставке также примут участие и туристические компании, занимающиеся отправкой за рубеж для лечения. В этом году сектор медицинского туризма поддерживается Ассоциацией Турецких Туристических Агентств (TURSAB).