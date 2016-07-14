Cоставлен рейтинг самых дешевых европейских городов для туристов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Варшава является самым дешевым европейским городом для туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в рейтинге самых дешевых европейских городов для туристов, составленном изданием The Telegraph.

Здесь, согласно расчетам британцев, выходные на двоих обойдутся в 131 фунт стерлингов. На втором месте Краков со 143 фунтами , на третьем - Вильнюс (145 фунтов), на четвертом - Прага (150 фунтов ), на пятом - Афины (159,5 фунта), на шестом - Рига (162 фунта), на седьмом - Лиссабон (163 фунта), на восьмом - Будапешт (166 фунтов).

Сравнение проводилось по 12 параметрам (стоимость двухместного номера на выходные в трехзвездочной гостинице, стоимость посещения наиболее популярных достопримечательностей, стоимость обеда на двоих, стоимость трансфера из аэропорта и др.). В рейтинге участвовали 35 наиболее популярных у туристов городов.