 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cоставлен рейтинг самых дешевых европейских городов для туристов

    Сравнение проводилось по 12 параметрам

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Варшава является самым дешевым европейским городом для туристов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в рейтинге самых дешевых европейских городов для туристов, составленном изданием The Telegraph. 

    Здесь, согласно расчетам британцев, выходные на двоих обойдутся в 131 фунт стерлингов. На втором месте Краков со 143 фунтами , на третьем - Вильнюс (145 фунтов), на четвертом - Прага (150 фунтов ), на пятом - Афины (159,5 фунта), на шестом - Рига (162 фунта), на седьмом - Лиссабон (163 фунта), на восьмом - Будапешт (166 фунтов).

    Сравнение проводилось по 12 параметрам (стоимость двухместного номера на выходные в трехзвездочной гостинице, стоимость посещения наиболее популярных достопримечательностей, стоимость обеда на двоих, стоимость трансфера из аэропорта и др.). В рейтинге участвовали 35 наиболее популярных у туристов городов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi