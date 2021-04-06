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Число выезжающих из Азербайджана в Турцию сократилось более чем на 70%

Число выезжающих из Азербайджана в Турцию сократилось более чем на 70% Число посетивших Турцию из Азербайджана в 2020 году сократилось на 73,7% по сравнению с 2019 годом и составило 236 797 человек. В январе-феврале этого года снижение составило 70,2%, а число посетивших составило 31 855 человек.
Туризм
6 апреля 2021 г. 17:52
Число выезжающих из Азербайджана в Турцию сократилось более чем на 70%

Число посетивших Турцию из Азербайджана в 2020 году сократилось на 73,7% по сравнению с 2019 годом и составило 236 797 человек. В январе-феврале этого года снижение составило 70,2%, а число посетивших составило 31 855 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Резкий спад связан с пандемией коронавируса (COVID-19). За последние 15 лет, за исключением 2016 года, число туристов из Азербайджана в Турцию росло из года в год. К примеру, в 2018 году соседнюю страну посетили 858 506 человек, а в 2019 году на 5% больше - 901 723 человека.

Государственный комитет статистики Азербайджана заявил, что в 2018 году в нашу страну из Турции приехали 291 499 человек, а в 2019 году - 316 628 человек (рост на 8,6%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Türkiyəyə gedənlərin sayı 70 %-dən çox azalıb

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