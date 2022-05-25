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Число прибывших в Азербайджан из Европы увеличилось более чем в 2,5 раза

Число прибывших в Азербайджан из Европы увеличилось более чем в 2,5 раза В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили 330,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 151 страны мира или в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
25 мая 2022 г. 13:14
Число прибывших в Азербайджан из Европы увеличилось более чем в 2,5 раза

В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили 330,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 151 страны мира или в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Сообщается, что 26,2% прибыли из РФ, 25,3 %-Турции, 14,7 %-Ирана, 6,1 %-Грузии, 3,2 %-Украины, 2,6 %-Саудовской Аравии, 2,4 %-ОАЭ, по 1,9%- Индии и Пакистана, по 1,5%- Казахстана, 1,3%- Кувейта, 1,2%- Великобритании, 11,7% - других стран. 80,3% прибывших составили мужчины, 19,7%- женщины.

По сравнению с январем-апрелем 2021 года число прибывших из стран-членов Европейского Союза увеличилось в 2,7 раза и составило 16 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 2,6 раза и составило 73,2 тыс. человек, из стран СНГ- в 1,8 раза и составило 110,7 тыс. человек.

По данным, 52% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 46%- железнодорожным и автомобильным, 2%- морским транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Avropa və Körfəz ölkələrindən Azərbaycana gələnlərin sayı 2,5 dəfədən çox artıb

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