Черногория открывает границы для туристов

Черногория начнет принимать иностранных туристов со следующей недели

Черногория начнет принимать иностранных туристов со следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

"Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" - приводятся его слова на официальном сайте правительства страны.

Уточняется, что туристы в Черногории с 13 мая могут бесплатно сделать ПЦР-тесты на коронавирус, если их страна требует этого по возвращении.