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Черногория открывает границы для туристов

Черногория открывает границы для туристов Черногория начнет принимать иностранных туристов со следующей недели
Туризм
15 мая 2021 г. 14:53
Черногория открывает границы для туристов

Черногория начнет принимать иностранных туристов со следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

"Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" - приводятся его слова на официальном сайте правительства страны.

Уточняется, что туристы в Черногории с 13 мая могут бесплатно сделать ПЦР-тесты на коронавирус, если их страна требует этого по возвращении.

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