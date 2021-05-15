Черногория открывает границы для туристов

Черногория начнет принимать иностранных туристов со следующей недели.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.
"Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" - приводятся его слова на официальном сайте правительства страны.
Уточняется, что туристы в Черногории с 13 мая могут бесплатно сделать ПЦР-тесты на коронавирус, если их страна требует этого по возвращении.