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Бюджетная авиакомпания IndiGo начинает прямое авиасообщение между Дели и Баку в начале августа

Бюджетная авиакомпания IndiGo начинает прямое авиасообщение между Дели и Баку в начале августа Индийский лоукостер IndiGo в августе запустит прямые авиарейсы по маршруту Дели – Баку.
Туризм
6 июля 2023 г. 17:37
Бюджетная авиакомпания IndiGo начинает прямое авиасообщение между Дели и Баку в начале августа

Индийский лоукостер IndiGo уже с 11 августа запускает ранее заявленные прямые авиарейсы по маршруту Дели-Баку-Дели.

Как сообщает Report, полеты по данному маршруту будут выполняться раз в неделю, из Дели в Баку пятницу, обратный вылет из Баку - в субботу.

Длительность полета из Дели в Баку составит 5 часов, обратно - 4 часа.

IndiGo намерена расширить международное сообщение за счет 6 новых направлений и 174 новых еженедельных рейсов. Общее количество международных направлений увеличится с 26 до 32.

В конце июля - начале августа прямые рейсы из Мумбаи будут выполняться в Найроби (Кения) и Джакарту (Индонезия). В августе будут запущены рейсы из Дели в Тбилиси (Грузия) и Баку (Азербайджан), а в сентябре - в Ташкент (Узбекистан) и Алматы (Казахстан).

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