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Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку

Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку Авиакомпания IndiGo Airlines с августа начнет осуществлять прямые рейсы с Дели в Баку.
Туризм
3 июня 2023 г. 17:16
Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку

Авиакомпания IndiGo с августа начнет осуществлять прямые рейсы между Дели и Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

IndiGo намерена расширить международное сообщение за счет 6 новых направлений и 174 новых еженедельных рейсов. Общее количество международных направлений увеличится с 26 до 32.

В конце июля - начале августа прямые рейсы из Мумбаи будут выполняться в Найроби (Кения) и Джакарту (Индонезия). В августе будут запущены рейсы из Дели в Тбилиси (Грузия) и Баку (Азербайджан), а в сентябре - в Ташкент (Узбекистан) и Алматы (Казахстан).

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Версия на азербайджанском языке Hindistan aviaşirkəti Dehlidən Bakıya uçuşlara başlayacaq

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