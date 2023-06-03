Индийский лоукостер запустит прямые авиарейсы из Дели в Баку

Авиакомпания IndiGo Airlines с августа начнет осуществлять прямые рейсы с Дели в Баку.

Авиакомпания IndiGo с августа начнет осуществлять прямые рейсы между Дели и Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

IndiGo намерена расширить международное сообщение за счет 6 новых направлений и 174 новых еженедельных рейсов. Общее количество международных направлений увеличится с 26 до 32.

В конце июля - начале августа прямые рейсы из Мумбаи будут выполняться в Найроби (Кения) и Джакарту (Индонезия). В августе будут запущены рейсы из Дели в Тбилиси (Грузия) и Баку (Азербайджан), а в сентябре - в Ташкент (Узбекистан) и Алматы (Казахстан).