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Бали готов открыться для туристов уже этим летом

Бали готов открыться для туристов уже этим летом В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле
Туризм
4 июня 2021 г. 17:54
Бали готов открыться для туристов уже этим летом

В Индонезии ожидают, что после долгого перерыва иностранные туристы вернутся на острова уже в июле. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По информации министерства туризма и креативной экономики страны, она откроется для гостей в июле 2021 года.

"Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах вновь открыть границы в июле 2021 года, при этом такие направления, как Бали, Батам и Бинтан, станут "локомотивными" регионами для запуска туризма для всей страны. В рамках подготовки к приему иностранных гостей правительство провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма", — говорится в сообщении.

Информация о том, придется ли путешественникам делать прививки для отдыха в Индонезии, в релизе не было.

Как сообщила заместитель министра по маркетингу туризма Ниа Ниская, правительство также инициировало программу сертификации чистоты, здоровья, безопасности и экологической устойчивости (CHSE) во всем туристическом секторе государства.

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