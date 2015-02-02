National Geographic включил Баку в десятку лучших городов для ночной жизни

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Всемирно известный журнал "National Geographic" опубликовал 10-ку лучших городов для ночной жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на National Geographic, 10-е место в списке заняла столица Азербайджана Баку.

В статье отмечается, что прибыли от продажи нефти позволили изменить облик Баку. В пабах столицы местные жители и гости города могут вместе пропустить по кружке пива.

В первой тройке рейтинга расположились Дублин (Ирландия), Белград (Сербия), Ла Пас (Боливия). В десятку лучших городов для ночной жизни также вошли Сан Пауло (Бразилия), Сан Хуан (Пуэрто-Рико), Гоа (Индия), Ибица (Испания), Хьюстон (США), Салонники (Греция).