© Report

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Баку стал третьим в рейтинге лучших городов СНГ для зимних путешествий.

Как сообщает Report со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат, в списке лидируют Минск (Беларусь) и Алматы (Казахстан).

В топ-10 также вошли Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Астана (Казахстан), Брест (Беларусь), Бишкек (Кыргызстан), Кишинев (Молдова) и еще один азербайджанский город – Гянджа.

Следует отметить, что рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок зимой 2017-2018 годов.