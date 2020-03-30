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Баку попал в топ-10 лучших городов СНГ для виртуальных туров

Баку попал в топ-10 лучших городов СНГ для виртуальных туров

Столица Азербайджана вошла в рейтинг лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, экскурсий по музеям и достопримечательностям по версии российского ТурСтата, передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Первую тройку городов СНГ для 3D-туров и экскурсий через интернет составляют Минск (661 тысяч посещений), Алматы (239 тысяч) и Ташкент (169 тысяч).

На шестом месте рейтинга - Баку (150 тысяч). 

Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах, в частности, Google.

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