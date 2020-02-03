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Азербайджан вошел в число романтичных мест для поездок

Азербайджан вошел в число романтичных мест для поездок
​Азербайджан назван самым романтичным местом для посещения в День Валентина 14 февраля 2020 года

Азербайджан назван самым романтичным местом для посещения в День святого Валентина 14 февраля, сообщает Report.

Согласно рейтингу дубайского портала Tajawal, Баку входит в число популярных городов для романтических поездок.

"Азербайджан со своей столицей с его мощеными, узкими, извилистыми улочками, бутиками и большим количеством местных магазинчиков, кафе и ресторанов, находится на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока. Культура и еда в столь космополитичной столице, как Баку, – это настоящая смесь востока и запада", - говорится в сообщении.

Наряду с Азербайджаном в рейтинг также вошли Мальдивы, Оман, Кипр и Грузия.

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