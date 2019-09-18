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Азербайджан примет участие на международной конференции сельского туризма в Грузии

Азербайджан примет участие на международной конференции в Грузии

В Батуми 20-21 сентября пройдет III Международная конференция сельского туризма.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Департамент туризма и курортов Аджарской Автономной Республики. 

Основной темой международного мероприятия будет "Сельская жизнь в качестве туристического продукта"

На конференции примут участие президент Европейской ассоциации сельского туризма Киммо Аалто, делегаты из Грузии, Азербайджана, Германии, Бельгии и Украины. 

Азербайджан на мероприятии представят глава Общественного объединения Поддержки развития сельского зеленого туризма Гахраман Юсупов и представительница Общественного объединения экотуризма "Шафаг" Нигяр Юсупова. 

Здесь также будут участвовать владельцы отелей семейного типа, эксперты, представители туристических агентств, НПО. 

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