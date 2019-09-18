Азербайджан примет участие на международной конференции сельского туризма в Грузии

В Батуми 20-21 сентября пройдет III Международная конференция сельского туризма.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Департамент туризма и курортов Аджарской Автономной Республики.

Основной темой международного мероприятия будет "Сельская жизнь в качестве туристического продукта".

На конференции примут участие президент Европейской ассоциации сельского туризма Киммо Аалто, делегаты из Грузии, Азербайджана, Германии, Бельгии и Украины.

Азербайджан на мероприятии представят глава Общественного объединения Поддержки развития сельского зеленого туризма Гахраман Юсупов и представительница Общественного объединения экотуризма "Шафаг" Нигяр Юсупова.

Здесь также будут участвовать владельцы отелей семейного типа, эксперты, представители туристических агентств, НПО.