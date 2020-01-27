Азербайджан посетило более 3 млн иностранцев в прошлом году

В 2019 году Азербайджан посетили 3 170,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 11,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, из них граждане России составили 29,4%, Грузии – 22,9%, Турции – 10%, Ирана – 8,1%, Саудовской Аравии - 3,4%, ОАЭ – 2,2%, Индии – 2,1%, Украины – 1,9%, Туркменистана и Ирака – по 1,6%, Казахстана, Пакистана и Израиля – по 1,5%, Великобритании - 1,2%, других стран - 11%, лиц без гражданства – 0,1%.

Мужчины составили 66,6%, женщины – 33,4% туристов.

В годовом сравнении число прибывших из Туркменистана возросло на 84,2%, Индии – 66,8%, Китая - 62,4%, Египта - 55,6%, Малайзии – 54,9%, Саудовской Аравии - 46,3%, Венгрии - 33,6%, Польши - 31,1%, Узбекистана – 28,4%, Казахстана – 25,7%, Великобритании - 25,5%, Филиппин - 24,6%, Испании - 24,2%, Южной Кореи - 19,9%, Германии– 19,2% и Грузии – 18,8%.

За отчетный период количество туристов из стран Евросоюза возросло на 21,3% - до 136,5 тыс., СНГ - на 9,3% - до 1141,5 тыс. человек.

Железнодорожным и автомобильным транспортом прибыли 58,7%, воздушным – 40,5%, водным - 0,8% иностранцев и лиц без гражданства.