Баку занял второе место среди наиболее популярных авианаправлений в Великобритании

Азербайджан и его столица Баку попали в ТОП-10 популярных направлений в Великобритании для поиска авиарейсов по версии Google.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британское издание The Sun.

Согласно материалам, поисковый гигант назвал в первой десятке направлений Мадрид и Баку, которые заняли первое и второе места соответственно.

Как отмечается, такой интерес был связан с тем, что в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в ходе которого команда "Тоттенхэм" встретилась с "Ливерпулем", а в Баку проходил финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси".

В результате столь повышенного интереса сам Азербайджан в ТОП-10 популярных авианаправлений среди британцев занял шестое место.

Третье и четвертое места в рейтинге заняли испанские Сан-Себастьян и Тенерифе, пятое - город Орландо в американском штате Флорида. Седьмое место заняла Гамбия, восьмое - индийский Дели. Последние девятое и десятое места по версии Google заняли Австрия и Венеция.

Ранее сообщалось, что число прибывших в Азербайджан туристов в этом году достигло 3 миллионов.