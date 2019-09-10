Азербайджан будет представлен на заседании Генассамблеи Всемирной туристской организации в России

"Азербайджан будет представлен на заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в России".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, председатель агентства Фуад Нагиев выступит с речью на заседаниях Ассамблеи в Санкт-Петербурге и Москве: "В рамках заседания планируются двусторонние встречи".

По словам Гулузаде, они будут находиться в Санкт-Петербурге 10-13 сентября, в Москве - 14-15 сентября.

Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ВТО) начала работу 9 сентября.