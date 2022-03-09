Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста

Азербайджан является важным туристическим рынком с потенциалом роста

Азербайджан является для Болгарии важным туристическим рынком с потенциалом роста.

Об этом Report заявили в министерстве туризма Болгарии.

"Министерство туризма приложит свои усилия для продвижения Болгарии как круглогодичного направления с благоприятным климатом. Болгария может похвастаться сочетанием культурного наследия, гор , моря и минеральных вод. В нашей стране 54 бальнеологических курорта, которые предлагают своим гостям оздоровление и физиотерапию",- заявили в министерстве.

До пандемии авиакомпания Buta Airways выполняла регулярные рейсы между Баку и Софией, что, как отмечает министерство. стимулировало туристические потоки. "Хотя в настоящее время нет информации о том, когда авиасообщение будет восстановлено, мы считаем, что это произойдет, как только будут сняты большинство ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19",- добавили в ведомстве.