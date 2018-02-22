Азербайджан участвует на винной выставке в Молдове

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Молдове в столичном «Республиканском дворце» начали свою работу специализированная винная выставка "Expovin Moldova-2018” XXVII и международный дегустационный конкурс вин и спиртных напитков "Black Sea Region Wines&Spirits Contest-2018”.

Как передает восточноевропейское бюро Report, принимающий участие на открытии мероприятия президент Молдовы Игорь Додон отметил, что в стране, где древние и богатые традиции виноделия передаются из поколения в поколение, функционирует около 100 производителей вина.

«Результатом этого является тот факт, что в прошлом году Молдова поставила на традиционные рынки СНГ 138 млн, а в страны ЕС 77 млн литров вина»,- отметил он.

На выставке свои вина демонстрируют свыше 90 винных производителей из 12 стран, в частности Азербайджана (Румыния, Украина, Грузия, Чехия, Словакия, Венгрия, Италия, Испания, Беларусь, Канада).

Зампредседателя ОАО "Gəncə Şərab 2" Эльбрус Ахмедов представляет Азербайджан в дегустационном конкурсе в качестве члена комиссии.

Выставка продлится два дня. 23-го февраля будут оглашены имена победителей международного конкурса и вручены им дипломы.