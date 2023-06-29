Азербайджан стал страной, наиболее посещаемой российскими туристами в этом году

По результатам исследования аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий "Туту.ру", Азербайджан является страной, наиболее посещаемой российскими туристами в этом году.

По результатам исследования аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий "Туту.ру", Азербайджан является страной, наиболее посещаемой российскими туристами в этом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российскую прессу.

Отмечается, что наиболее популярными международными направлениями для граждан РФ являются страны СНГ: Азербайджан (15%), Узбекистан (14%), Армения (12%) и Кыргызстан (11%). В список также попала Турция из стран региона (12%).

Большая часть (88%) российских авиапутешественников предпочитает отдыхать этим летом внутри страны. И только 9% оформленных россиянами авиабилетов приходится на ближнее зарубежье, 3% суммарно - на дальнее зарубежье и Европу.

"Наибольшим спросом среди внутренних авианаправлений этим летом пользуются Москва (16% оформленных билетов), Сочи (15%) и Санкт-Петербург (9,3%)", - отметили эксперты.

При этом, средний чек за билет на самолет по РФ на лето составляет 18 987 рублей туда-обратно, в страны ближнего зарубежья - 29 373 рубля, дальнего зарубежья - 51 764 рубля, в Европу - 84 694 рубля.