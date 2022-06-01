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Азербайджан продвинулся в Индексе развития путешествий и туризма на восемь позиций

Азербайджан продвинулся в Индексе развития путешествий и туризма на восемь позиций Азербайджан занял 63-е место среди 117 стран в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума на 2021 год.
Туризм
1 июня 2022 г. 17:17
Азербайджан продвинулся в Индексе развития путешествий и туризма на восемь позиций

Азербайджан занял 63-е место среди 117 стран в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума на 2021 год.

Как передает Report, информацию об этом распространил Всемирный экономический форум.

По информации, это означает продвижение на 8 позиций по сравнению с индексом 2019 года.

Среди стран региона Грузия оказалась на 44, Турция - на 45, а Казахстан - на 66 местах.

"Санкции, введенные против России из-за войны с Украиной, ограничения на путешествия создали давление на туристический сектор, увеличили затрачиваемое на поездки время и расходы. Тем не менее, граждане России являются основными посетителями по различным направлениям, таким как Азербайджан, Грузия, Турция, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд", - отмечается в информации.

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Версия на английском языке Azerbaijan advances eight positions in Travel and Tourism Development Index
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səyahət və Turizmin İnkişafı İndeksində 8 pillə irəliləyib

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