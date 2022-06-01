Азербайджан продвинулся в Индексе развития путешествий и туризма на восемь позиций

Азербайджан занял 63-е место среди 117 стран в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума на 2021 год.

Азербайджан занял 63-е место среди 117 стран в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума на 2021 год.

Как передает Report, информацию об этом распространил Всемирный экономический форум.

По информации, это означает продвижение на 8 позиций по сравнению с индексом 2019 года.

Среди стран региона Грузия оказалась на 44, Турция - на 45, а Казахстан - на 66 местах.

"Санкции, введенные против России из-за войны с Украиной, ограничения на путешествия создали давление на туристический сектор, увеличили затрачиваемое на поездки время и расходы. Тем не менее, граждане России являются основными посетителями по различным направлениям, таким как Азербайджан, Грузия, Турция, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд", - отмечается в информации.