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    Азербайджан принял участие в 1-й Международной исламской ярмарке торговли, бизнеса и туризма

    На национальном стенде Азербайджана была представлена различная продукция, производимая в стране

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан принял участие в 1-й Международной исламской ярмарке торговли, бизнеса и туризма в Малайзии.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Азербайджана в Малайзии, на выставке приняли участие предприниматели и представители бизнеса из Азербайджана. На национальном стенде Азербайджана была представлена различная продукция, производимая в стране.

    Отметим, что выставка прошла в Куала-Лумпуре с 30 января по 1 февраля. Основной целью выставки является сближение бизнес-кругов различных мусульманских стран, укрепление торговых связей между этими странами.

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