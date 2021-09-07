Азербайджан принимает участие в туристической выставке Отдых Leisure 2021

В Москве открылась Международный форум-выставка Отдых Leisure 2021, которая собрала на своей площадке ведущих игроков туристического рынка, в том числе и представителей из Азербайджана.

В Москве открылась Международный форум-выставка Отдых Leisure 2021, которая собрала на своей площадке ведущих игроков туристического рынка, в том числе и представителей Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие начало свою работу в ЦВК "Экспоцентр" под девизом "We Will Rock Tourism", который призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, продолжающих активно работать в эпоху пандемии.

Всего вместе с Азербайджаном в рамках ОТДЫХ Leisure 2021 свои туристические продукты и возможности представляют более 20 зарубежных стран и 70 субъектов России. В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсуждают ключевые события, произошедшие в отрасли за последние полгода.

Ранее свое участие в качестве спикера подтвердил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

8 сентября в ходе открытого диалога "Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты" будет подробно рассказано о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан.

Отметим, что выставка продлится до 9 сентября. Всего запланировано более 30 мероприятий, в которых выступят свыше 160 спикеров.