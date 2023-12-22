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Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2024, которая пройдет 8-10 февраля следующего года в Мумбаи (Индия).
Туризм
22 декабря 2023 г. 14:21
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2024, которая пройдет 8-10 февраля следующего года в Мумбаи (Индия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Агентство уже приступило к соответствующим подготовительным работам. Туристическая выставка OTM Mumbai 2024 будет организована во Всемирном конференц-центре Jio.

Напомним, что в этом году в мероприятии приняли участие 14 представителей местной туристической индустрии, в том числе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

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