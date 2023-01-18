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Азербайджан представлен на двух выставках в Анталье

Азербайджан представлен на двух выставках в Анталье Азербайджан принимает участие в 33-й выставке Hotel Equipment и 29-й выставке Food Product, проходящих в турецкой Анталье.
Туризм
18 января 2023 г. 13:57
Азербайджан представлен на двух выставках в Анталье

Азербайджан принимает участие в 33-й выставке Hotel Equipment и 29-й выставке Food Product, проходящих в турецкой Анталье.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что выставки, в которых участвуют 310 компаний и более 1,5 тыс. брендов, посетят в среднем 50 тыс. человек.

Наряду с Азербайджаном на выставках также представлены Германия, Россия, Италия, Украина, Иран, Ирак, Оман, Ливан, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Палестина, Израиль, Алжир, Марокко, Катар, Судан, Тунис, Мавритания, Мали, Косово, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Шри-Ланка и Япония.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Antalyada keçirilən iki sərgidə iştirak edir

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