О нас

Азербайджан находится на втором месте среди стран СНГ по зимнему туризму

Азербайджан находится на втором месте среди стран СНГ по зимнему туризму Опубликован рейтинг самых популярных и привлекательных государств СНГ (Содружества Независимых Государств) для зимнего туризма и отдыха.
Туризм
9 ноября 2022 г. 08:44
Азербайджан находится на втором месте среди стран СНГ по зимнему туризму

Опубликован рейтинг самых популярных и привлекательных государств СНГ (Содружества Независимых Государств) для зимнего туризма и отдыха.

Как передает Report, об этом сообщает информсистема ТурСтат.

Топ-5 стран СНГ для зимнего туризма и отдыха составляют Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.

Report представляет рейтинг:

1.Казахстан: Астана, Алматы, Чимбулак, Бурабай (Боровое)

2.Азербайджан: Баку, Шахдаг, Нафталан

3.Кыргызстан (Киргизия): Бишкек, Каракол, Иссык-Куль

4.Узбекистан: Ташкент, Чимган

5.Армения: Ереван, Цахкадзор.

В Азербайджане зимой туристов привлекают столица Баку и город Шеки, горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг, оздоровительный курорт Нафталан.

Отмечается, что указанный рейтинг составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Turstat”: Azərbaycan MDB-də qış turizmi və istirahəti baxımından ikinci ən yaxşı ölkədir

Самое важное

Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi