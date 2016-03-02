​Азербайджан набирает популярность среди казахских туристов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ По итогам 2015 года в Казахстане спрос на услуги по выездному туризму упал сразу на 80%, а вот цены на авиабилеты, напротив, подскочили на 30%.

Как передает Report, об этом пишет "Экспресс К".

По данным Казахстанской туристской ассоциации, местные граждане практически перестали ездить в Европу, Таиланд и на Гоа. Зато популярность набирают более экономичные туры в ближнее зарубежье: Россию, Беларусь, Грузию и Азербайджан. Что же касается внутреннего туризма, то здесь ценовая политика остается прежней.

"Сегодня цены на авиабилеты выросли на 30% и зафиксировались", – отметил директор по развитию сервиса по продаже авиабилетов Алексей Ли. – Если курс доллара будет расти, то и билеты будут дорожать. При этом отыгрываться назад со снижением курса цены уже не будут".

Чтобы экономить на перелетах, эксперт советует туристам отслеживать предложения авиакомпаний-лоукостеров: "Как правило, у лоукостеров нет горячего питания на борту, но людям проще отказаться от этой услуги, чем переплачивать приличные суммы. Сегодня лоукостеры становятся популярными во всем мире.

Для сравнения: европейский лоукостер предлагает авиабилет из Алматы в Анталью на середину марта за 53 тыс. тенге, а отечественный перевозчик за 199 тыс. тенге".