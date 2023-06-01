Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

На 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), состоявшемся в столице Болгарии Софии, Азербайджан был избран членом Исполнительного совета организации.

На 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), состоявшемся в столице Болгарии Софии, Азербайджан был избран членом Исполнительного совета организации.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

На 5 вакантных мест, выделенных для членства по Европейскому региону, помимо Азербайджана свои кандидатуры выдвинули Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан. Из них членами совета были избраны Азербайджан, Литва, Чехия, Италия, Болгария.

Выступив на заседании Исполнительного совета, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании, и отметил, что Азербайджан, как всегда, будет отдавать приоритет равенству и справедливому подходу.

Председатель агентства отметил, что с тех пор, как Азербайджан стал полноправным членом Всемирной туристской организации ООН в 2001 году, он расширил успешные партнерские отношения и сотрудничество с государствами-членами организации, а также внесет свой вклад в эффективность работы Исполнительного совета.

Фуад Нагиев отметил, что будущее мирового туризма зависит от совместной реализации надлежащих мер.

В заседании также приняли участие посол Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, а также постоянный представитель Азербайджана при Всемирной туристской организации Рамиз Гасанов и посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.