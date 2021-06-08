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Азербайджан и Украина обсудили активизацию туризма после пандемии

Азербайджан и Украина обсудили активизацию туризма после пандемии "Результатом сегодняшних встреч должно быть продвижение в виде предложений от азербайджанских туроператоров, турагентств которые работают в Баку".
Туризм
8 июня 2021 г. 15:18
Азербайджан и Украина обсудили активизацию туризма после пандемии

"Результатом сегодняшних встреч должно быть продвижение в виде предложений от азербайджанских туроператоров, турагентств которые работают в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела туризма и продвижения исполнительного аппарата киевского городского совета Марина Радова в ходе пресс-конференции по итогам презентации туристических возможностей Украины.

"Ассоциации, которые приехали вместе с нами, встретились с азербайджанскими коллегами b2b, и подписали договорные отношения, были подписаны планы на взаимодействие. Думаю, что компании, которые договорились между собой будут продвигать двухсторонние туры", сказала Радова.

В свою очередь заместитель главы городской государственной администрации Киева Марина Хонда отметила некоторые конкретные туристические предложения для продвижения туризма после пандемии COVID-19.

"Есть конкретные предложения, есть Киев, который можно посетить на уикенд - в пятницу прилетели, уикенд провели в городе. Это наше стандартное базовое предложение", - отметила М.Хонда.

Она добавила, что туроператоры могут также организовать различные туры согласно запросам гостей страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Ukrayna arasında turizm əlaqələrinin artırılması müzakirə olundu

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