Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйданиз Гахраманов обсудил с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски расширение туристических связей между двумя странами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения и развития сотрудничества между туристическими организациями двух стран, организации инфотуров для туристических компаний, увеличения количества взаимных туристических поездок и др.
Гахраманов отметил, что увеличение количества прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей положительно повлияет на туристические связи и количество туристов.
Посол подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении и развитии связей в сфере туризма.
С мая этого года польская авиакомпания LOT выполняет регулярные рейсы по маршруту Варшава-Баку-Варшава.