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Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей

Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйданиз Гахраманов обсудил с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски расширение туристических связей между двумя странами.
Туризм
21 сентября 2022 г. 11:43
Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйданиз Гахраманов обсудил с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски расширение туристических связей между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения и развития сотрудничества между туристическими организациями двух стран, организации инфотуров для туристических компаний, увеличения количества взаимных туристических поездок и др.

Гахраманов отметил, что увеличение количества прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей положительно повлияет на туристические связи и количество туристов.

Посол подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении и развитии связей в сфере туризма.

С мая этого года польская авиакомпания LOT выполняет регулярные рейсы по маршруту Варшава-Баку-Варшава.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Polşa turizm əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

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