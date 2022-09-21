Азербайджан и Польша обсудили расширение туристических связей

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйданиз Гахраманов обсудил с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски расширение туристических связей между двумя странами.

Председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйданиз Гахраманов обсудил с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски расширение туристических связей между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения и развития сотрудничества между туристическими организациями двух стран, организации инфотуров для туристических компаний, увеличения количества взаимных туристических поездок и др.

Гахраманов отметил, что увеличение количества прямых рейсов между Азербайджаном и Польшей положительно повлияет на туристические связи и количество туристов.

Посол подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении и развитии связей в сфере туризма.

С мая этого года польская авиакомпания LOT выполняет регулярные рейсы по маршруту Варшава-Баку-Варшава.