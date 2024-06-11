Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма

Азербайджан и Албания будут сотрудничать в рамках международных организаций, членами которых они являются, в частности, Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЮНВТО.

Азербайджан и Албания будут сотрудничать в рамках международных организаций, членами которых они являются, в частности, Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЮНВТО.

Как сообщает Report, обмен мнениями по этому поводу состоялся на встрече председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и министра окружающей среды и туризма Албании Мирелы Кумбаро.

В ходе встречи также обсуждены возможности образования в сфере туризма, подготовки кадров в сфере услуг, партнерства с ассоциациями и частным сектором.