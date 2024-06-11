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Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма

Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма Азербайджан и Албания будут сотрудничать в рамках международных организаций, членами которых они являются, в частности, Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЮНВТО.
Туризм
11 июня 2024 г. 13:55
Азербайджан и Албания наметили направления сотрудничества в сфере туризма

Азербайджан и Албания будут сотрудничать в рамках международных организаций, членами которых они являются, в частности, Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и ЮНВТО.

Как сообщает Report, обмен мнениями по этому поводу состоялся на встрече председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и министра окружающей среды и туризма Албании Мирелы Кумбаро.

В ходе встречи также обсуждены возможности образования в сфере туризма, подготовки кадров в сфере услуг, партнерства с ассоциациями и частным сектором.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Albaniya turizm sahəsində əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən ediblər

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