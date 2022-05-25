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Азербайджан демонстрирует возможности делового туризма в Турции

Азербайджан демонстрирует возможности делового туризма в Турции Возможности делового туризма Азербайджана представлены на международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартует сегодня в Стамбуле (Турция)
Туризм
25 мая 2022 г. 15:30
Азербайджан демонстрирует возможности делового туризма в Турции

Возможности делового туризма Азербайджана представлены на международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартует сегодня в Стамбуле (Турция).

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, выставка продлится три дня.

По информации, в мероприятии, организованном компанией Turkish Airlines в Стамбульском конгресс-центре, принимают участие представители 13 организаций, включая туристические агентства, гостиницы, ООО "Бакинский конгресс-центр", Центр Гейдара Алиева и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" .

На встречах предоставляется информация о таких международных площадках, как Бакинский конгресс-центр, Центр Гейдара Алиева и Бакинский экспо-центр, которые располагают широкими и современными возможностями для проведения международных мероприятий и деловых встреч.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan demonstrates business tourism opportunities in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyədə işgüzar turizm imkanlarını nümayiş etdirir

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