Азербайджан демонстрирует возможности делового туризма в Турции

Возможности делового туризма Азербайджана представлены на международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартует сегодня в Стамбуле (Турция)

Возможности делового туризма Азербайджана представлены на международной туристической выставке ACE of MICE, которая стартует сегодня в Стамбуле (Турция).

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, выставка продлится три дня.

По информации, в мероприятии, организованном компанией Turkish Airlines в Стамбульском конгресс-центре, принимают участие представители 13 организаций, включая туристические агентства, гостиницы, ООО "Бакинский конгресс-центр", Центр Гейдара Алиева и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" .

На встречах предоставляется информация о таких международных площадках, как Бакинский конгресс-центр, Центр Гейдара Алиева и Бакинский экспо-центр, которые располагают широкими и современными возможностями для проведения международных мероприятий и деловых встреч.