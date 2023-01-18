Азербайджан будет представлен на выставке туризма и путешествий в Стамбуле

Азербайджан будет представлен на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.

Азербайджан будет представлен на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выставка EMİTT проводится ежегодно и считается одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире. На EMİTT 2023 будут представлены стенды, отражающие места отдыха, летний и зимний туризм, оздоровительный туризм, гастротуризм, отели и туристические центры, туроператоров различных стран.

Выставка будет проходить с 8 по 11 февраля.

Отметим, что число посетителей прошлогодней выставки превысило 33 тыс. человек.