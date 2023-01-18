О нас

Азербайджан будет представлен на выставке туризма и путешествий в Стамбуле

Азербайджан будет представлен на выставке туризма и путешествий в Стамбуле Азербайджан будет представлен на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.
Туризм
18 января 2023 г. 13:53
Азербайджан будет представлен на выставке туризма и путешествий в Стамбуле

Азербайджан будет представлен на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Выставка EMİTT проводится ежегодно и считается одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире. На EMİTT 2023 будут представлены стенды, отражающие места отдыха, летний и зимний туризм, оздоровительный туризм, гастротуризм, отели и туристические центры, туроператоров различных стран.

Выставка будет проходить с 8 по 11 февраля.

Отметим, что число посетителей прошлогодней выставки превысило 33 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dünyanın 5 ən böyük turizm sərgisindən birində iştirak edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан представлен на двух выставках в Анталье
Азербайджан представлен на двух выставках в Анталье
18 января 2023 г. 13:57
Турпоток в Азербайджан увеличился в два раза
Турпоток в Азербайджан увеличился в два раза
18 января 2023 г. 13:20
Турпоток из Азербайджана вырос на 50%
Турпоток из Азербайджана вырос на 50%
18 января 2023 г. 13:19
В прошлом году Узбекистан посетили около 10,5 тыс. туристов из Азербайджана
В прошлом году Узбекистан посетили около 10,5 тыс. туристов из Азербайджана
18 января 2023 г. 12:39
Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу
Президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров посетит Шушу
17 января 2023 г. 14:01
Worldchefs: Азербайджан обладает большим потенциал гастротуризма
Worldchefs: Азербайджан обладает большим потенциал гастротуризма
17 января 2023 г. 12:28
Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей
Фуад Нагиев: Развитие кулинарного туризма - одна из наших главных целей
17 января 2023 г. 12:13
В Нахчыванской АР дан старт зимнему турсезону
ФотоВ Нахчыванской АР дан старт зимнему турсезону
16 января 2023 г. 21:34
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
16 января 2023 г. 15:57
Wizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу
ФотоWizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу
13 января 2023 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi