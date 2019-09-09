AZAL занял второе место в международном рейтинге по разнообразию питания на борту

В международном рейтинге по разнообразию доступных на борту вариантов питания, составленном сервисом путешествий OneTwoTrip, AZAL ("Азербайджанские Авиалинии") занял второе место.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эксперты сервиса изучили меню авиакомпаний, рассмотрев доступные варианты питания в 111 авиакомпаниях.

За наличие каждого типа питания, отличного от стандартного, авиакомпания получала один балл. Максимально можно было набрать 27 баллов - такое количество вариантов специальных меню выделяет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Самое разнообразное меню оказалось у Singapore Airlines, у которой предлагается 26 вариантов специальных блюд, на втором месте оказалась AZAL - у авиакомпании 25 вариантов блюд, тройку лидеров замыкает авиакомпания JAL (Япония) с 23 вариантами спецблюд. В пятерку также вошли китайская компания China Southern Airlines и корейская Korean Air (по 22 варианта питания).

Российской авиакомпанией с самым разнообразным питанием стал "Аэрофлот", который набрал 17 баллов и занял 20 место.