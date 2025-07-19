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AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии

AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии В первом полугодии текущего года авиакомпания AZAL осуществила перевозку 222 237 пассажиров между Азербайджаном и Грузией, что позволило ей войти в пятерку авиаперевозчиков, лидирующих по количеству перевезенных пассажиров в воздушном пространстве Грузии.
Туризм
19 июля 2025 г. 12:45
AZAL вошел в пятерку лидеров авиационного рынка Грузии

В первом полугодии текущего года авиакомпания AZAL осуществила перевозку 222 237 пассажиров между Азербайджаном и Грузией, что позволило ей войти в пятерку авиаперевозчиков, лидирующих по количеству перевезенных пассажиров в воздушном пространстве Грузии.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на отчет Агентства гражданской авиации Грузии.

На первом месте расположилась венгерская компания Wizz Air с 642 956 пассажирами. Второе место заняла Pegasus Airlines с 284 984 пассажирами, третье место - Georgian Airways с 272 568 пассажирами, а четвертое место - "Турецкие авиалинии" с 268 959 пассажирами.

За первые шесть месяцев 2025 года аэропорты Грузии обслужили в общей сложности 3,5 млн пассажиров, что на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За отчетный период в аэропортах страны было выполнено около 17 тыс. рейсов по международным и внутренним направлениям. Из них 12 857 были регулярными, а 3 874 - чартерными рейсами.

Кроме того, в первой половине 2025 года с использованием воздушного пространства Грузии было перевезено 16 550 тонн грузов, что на 50% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Gürcüstan aviasiya bazarında ilk beşlikdə yer alıb

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