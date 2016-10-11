AZAL увеличивает количество рейсов по маршруту Баку-Лондон

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с вступлением в силу зимнего расписания увеличивают число регулярных рейсов из Баку в Лондон.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в настоящее время авиакомпания выполняет пять рейсов в неделю из Международного аэропорта Гейдара Алиева в главную воздушную гавань британской столицы – аэропорт Хитроу. Начиная с 30 октября, полеты будут выполняться ежедневно.

По субботам вылет из Международного аэропорта Гейдара Алиева в 18:25 по бакинскому времени, прибытие в Международный аэропорт Хитроу - в 20:25 по местному времени. Вылет из Лондона - в 21:50 по местному времени, прилет в Баку - в 07:20 по бакинскому времени. По всем остальным дням вылет из Баку в 19:05, прилет в Лондон – в 21:05; вылет из Лондона – 22:05, прилет в Баку в 07:35 по местному времени.

Отметим, что рейсы в Лондон выполняются на самом современном лайнере Boeing- 787 Dreamliner, оборудованном салонами тремя типами классов – эконом, Comfort-клуб и VIP-клуб.