AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной

Авиакомпания "Азерьайджанские аваилинии" с 13 мая увеличит число прямых рейсов между Баку и Астаной.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с 13 мая увеличит число прямых рейсов между Баку и Астаной.

Об этом сообщает казахстанское бюро со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

"С 13 мая авиакомпания AZAL планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана - Баку с 3 до 4 раз в неделю", - говорится в информации.

Ведомство также напоминает, что авиакомпания "Air Astana" с 31 мая запустит рейс Атырау-Баку-Атырау с частотой три раза в неделю. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам - на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 1 час 25 минут.