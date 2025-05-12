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AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной

AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной Авиакомпания "Азерьайджанские аваилинии" с 13 мая увеличит число прямых рейсов между Баку и Астаной.
Туризм
12 мая 2025 г. 17:18
AZAL увеличивает число прямых рейсов между Баку и Астаной

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с 13 мая увеличит число прямых рейсов между Баку и Астаной.

Об этом сообщает казахстанское бюро со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.

"С 13 мая авиакомпания AZAL планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана - Баку с 3 до 4 раз в неделю", - говорится в информации.

Ведомство также напоминает, что авиакомпания "Air Astana" с 31 мая запустит рейс Атырау-Баку-Атырау с частотой три раза в неделю. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам - на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 1 час 25 минут.

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Версия на английском языке AZAL to increase number of Baku-Astana flights
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Astana reyslərinin sayını artırır

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