Ассоциация: Туристические компании не соблюдают требований отелей

Ряд туристических компаний в Азербайджане не соблюдает условий и требований отелей.

Ряд туристических компаний в Азербайджане не соблюдает условий и требований отелей.

Как сообщает Report, об этом глава Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйдениз Гахраманов заявил на заседании Ассоциации.

По его словам, в ближайшее время будет проведена встреча с этими компаниями для решения данного вопроса.

На заседании также обсуждались вопросы подготовки к зимнему сезону, расширения сотрудничества с зарубежными партнерами, подготовки сезонных турпакетов и др.