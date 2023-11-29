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Ассоциация: Туристические компании не соблюдают требований отелей

Ассоциация: Туристические компании не соблюдают требований отелей Ряд туристических компаний в Азербайджане не соблюдает условий и требований отелей.
Туризм
29 ноября 2023 г. 18:19
Ассоциация: Туристические компании не соблюдают требований отелей

Ряд туристических компаний в Азербайджане не соблюдает условий и требований отелей.

Как сообщает Report, об этом глава Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гёйдениз Гахраманов заявил на заседании Ассоциации.

По его словам, в ближайшее время будет проведена встреча с этими компаниями для решения данного вопроса.

На заседании также обсуждались вопросы подготовки к зимнему сезону, расширения сотрудничества с зарубежными партнерами, подготовки сезонных турпакетов и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAssosiasiya: “Bir sıra turizm şirkətləri hotellərin şərt və qaydalarına əməl etmir”

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