Албания отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Иностранных туристов лишь призывали держаться в аэропорту на расстоянии по крайней мере 1,5 метра друг от друга

Албанское правительство отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, посещающих страну.

Как передает Report, об этом сообщает Euractiv.

Для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, что касается пандемии.

Также было отменено 14-дневное требование по карантину после въезда.

Иностранных туристов лишь призывали держаться в аэропорту на расстоянии по крайней мере 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Летние оздоровительные центры, развернутые в 29 местах по всей стране, также будут предлагать быстрые тесты на COVID-19 уже на следующей неделе.

Всего 29 центров тестирования по всей стране также предложат быстрые тесты на коронавирус начиная со следующей недели.

За последний месяц в Албании резко снизилось количество новых инфекций и смертей от коронавируса. По всей стране остаются активными менее 300 случаев, а смертей не регистрируется уже несколько дней подряд.

Примерно треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что лоукостер SkyUp запустит на лето авиарейсы в Албанию и Черногорию.