Лондон начал расследование в отношении деятельности управляющих компании Thomas Cook

Правительство Великобритании начало расследование в отношении роли руководства Thomas Cook в крахе этой старейшей британской туристической фирмы со 178-летней историей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Андреа Лидсом обязала, как сообщает во вторник Би-би-си, Государственное агентство по неплатежеспособности тщательно проверить деятельность управляющих, выявить причины банкротства туркомпании.

Такое решение принято на фоне жесткой критики общественности по поводу получения ими за последнее десятилетие в общей сложности 18,7 млн фунт стерлингов (23,2 млн долларов) - в то время, когда компания испытывала трудности.

"Расследование должно рассматривать не только деятельность управляющих непосредственно перед банкротством, но и проверить, не нанесло ли их какое-либо действие ущерб кредиторам или пенсионным схемам", - уточнила Лидсом в письме исполнительному директору агентства Дину Билу.

Управление гражданской авиации Великобритании в понедельник помогло вернуться домой 14,7 тысячам пассажиров обанкротившейся туристической фирмы. В ближайшие 13 дней планируется репатриация еще более 135 тысяч человек. "Мы работаем круглосуточно вместе с правительством и авиационной отраслью над тем, чтобы реализовать эти планы после того, как Thomas Cook прекратил деятельность", - говорится в заявлении управления.